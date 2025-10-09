De Winter | Ho l’ambizione di diventare titolare Retroscena di mercato E su Modric …

Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato in una intervista a Het Nieuwsblad. Retroscena sulla trattativa, Modric e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Winter: “Ho l’ambizione di diventare titolare”. Retroscena di mercato. E su Modric …

In questa notizia si parla di: winter - ambizione

? Verso Juventus-Milan: ballottaggio tra Tomori e De Winter. Giménez è in vantaggio su tutti per affiancare Pulisic. @la_rossonera - facebook.com Vai su Facebook

De Winter: "Milan, per Allegri gioco ovunque". Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves" - Li accomuna il reparto, ovvero quella difesa che – occorre essere onesti – è il settore del campo col maggior numero di punti interrogativi. Riporta gazzetta.it

Repubblica Genova – De Winter: «Anche io ho preso questa malattia chiamata Genoa» - «Anche la mia famiglia mi ha detto che fin dalla prima partita, tutti si sono innamorati subito del Genoa». Secondo pianetagenoa1893.net