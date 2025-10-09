De Nicola Sin | Malattia renale cronica è prima per costi sanitari

“ La malattia renale cronica è oggi la prima tra le patologie cronico-degenerative per frequenza, morbilità, mortalità e costi sanitari”. A ricordarlo è il Professor Luca De Nicola, Presidente della Società Italiana di Nefrologia. La recente risoluzione approvata nel maggio 2025 dall’OMS, durante la 75 Assemblea Mondiale, ha per la prima volta riconosciuto la salute renale come priorità globale, invitando i Paesi Membri a potenziare la prevenzione, lo screening e la presa in carico precoce delle persone a rischio. “L’implementazione di strategie preventive, rappresentano la base di un approccio efficace verso la patologia”, ricorda De Nicola, ribadendo come la prevenzione sia il primo e più efficace strumento di salute pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

