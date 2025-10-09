De Laurentiis l’avvocato | Osimhen? Le chat sui giornali risalgono alla fase delle indagini sono già state chiarite

Ilnapolista.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stile Tv è intervenuto l’avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, per parlare dei casi di plusvalenze legati a Victor Osimhen e Kostas Manolas. Le parole dell’avvocato di De Laurentiis. Le dichiarazioni riportate da Tutto Napoli: « Le chat dei dirigenti nel caso Osimhen? Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio, fanno parte di un più ampio dibattito di tipo commerciale che intercorre tra gli interlocutori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis, l’avvocato: «Osimhen? Le chat sui giornali risalgono alla fase delle indagini, sono già state chiarite»

