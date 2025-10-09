De Laurentiis l’avvocato | Osimhen? Le chat sui giornali risalgono alla fase delle indagini sono già state chiarite
A Stile Tv è intervenuto l’avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, per parlare dei casi di plusvalenze legati a Victor Osimhen e Kostas Manolas. Le parole dell’avvocato di De Laurentiis. Le dichiarazioni riportate da Tutto Napoli: « Le chat dei dirigenti nel caso Osimhen? Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio, fanno parte di un più ampio dibattito di tipo commerciale che intercorre tra gli interlocutori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: laurentiis - avvocato
Processo plusvalenze, l’avvocato di De Laurentiis: «Il giudice ha accolto la nostra richiesta di rinviare l’udienza»
Processo plusvalenze, l’avvocato di De Laurentiis: «Il giudice ha accolto la nostra richiesta di rinviare l’udienza» «Un professore dimostrerà che i criteri contabili utilizzati sono assolutamente corretti. Il giudice valuterà il 6 novembre» - X Vai su X
Udienza per falso in bilancio, De Laurentiis ottiene il rinvio? Ecco il piano dei legali del presidente del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis, il legale a STILETV: «Caso Osimhen? Vi spiego come stanno le cose…» - L'avvocato di Aurelio De Laurentiis è intervenuto durante la trasmissione di Raffaele Auriemma per parlare del delicato caso legato a Osimhen ... gonfialarete.com scrive
Caso Osimhen, il Napoli respinge le accuse: «Nessun illecito, solo dinamiche di mercato». La replica dei legali di De Laurentiis - La nota dei legali chiarisce la linea difensiva “Non c’è alcun disegno illecito, ma soltanto la normale dinamica d ... Da calcionews24.com