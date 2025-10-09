De Jong | Non credo sia giusto per noi calciatori disputare una partita di campionato oltreoceano

Anche Frenkie De Jong, come Adrien Rabiot, si è schierato contro la decisione di giocare una partita di campionato oltreoceano. Se per Milan-Como si approderà a Perth, in Australia, Villarreal-Barcellona si disputerà il prossimo 20 dicembre a Miami. Dal ritiro con,’Olanda, il centrocampista del Barcellona ha espresso tutto il suo dissenso. Il commento di De Jong su Villarreal-Barcellona a Miami. Le dichiarazioni del calciatore blaugrana riportate dal Corriere dello Sport: « Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d’accordo. Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

