De Giorgi show | Le donne si sapeva che avrebbero vinto noi… Ci siamo toccati!

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il solito De Giorgi al Festival dello Sport di Trento 2025. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley, campione del mondo in carica, è intervenuto sul palco durante la presentazione del campionato di SuperLega Credem Banca dedicato al volley maschile. Con il suo consueto mix di ironia e lucidità, Fefè ha scherzato sulle differenze tra pallavolo femminile e maschile, sottolineando come il pronostico, in questo caso, fosse diverso. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

