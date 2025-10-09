De Giorgi show | Le donne si sapeva che avrebbero vinto noi… Ci siamo toccati!

Il solito De Giorgi al Festival dello Sport di Trento 2025. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley, campione del mondo in carica, è intervenuto sul palco durante la presentazione del campionato di SuperLega Credem Banca dedicato al volley maschile. Con il suo consueto mix di ironia e lucidità, Fefè ha scherzato sulle differenze tra pallavolo femminile e maschile, sottolineando come il pronostico, in questo caso, fosse diverso. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Giorgi show: “Le donne si sapeva che avrebbero vinto, noi… Ci siamo toccati!”

In questa notizia si parla di: giorgi - show

Pietra de' Giorgi HALLOWEEN Horror Street Show III Edizione Sabato 1 novembre 2025 - dalle 17.00 ? Ritrovo in piazza Unità d'Italia Anche quest'anno vi aspetta la spaventosa performance dei nostri volontari per le vie del paese ? I nostri corag - facebook.com Vai su Facebook

De Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni" - Guardando le finali e il dopopartita, le premiazioni, abbiamo visto delle donne che urlano, degli uomini c ... ilgiornale.it scrive

Martina De Ioannon piange a Uomini e Donne/ Duro scontro con Ciro: “Vuoi fare lo show” - Martina De Ioannon piange a Uomini e Donne dopo il duro scontro con Ciro: la tronista si sfoga e lo accusa di voler fare lo show. Scrive ilsussidiario.net