Ddl Semplificazioni Uap denuncia | Rischio deregulation diagnostica

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Italia rischia "una 'deregulation diagnostica' travestita da semplificazione". Lo denuncia la Uap, Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, che con il suo presidente Mariastella Giorlandino esprime "forte preoccupazione per l'approvazione in Senato del disegno di legge Semplificazioni che, pur perseguendo l'obiettivo di snellire procedure e accelerare i servizi, introduce nel settore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semplificazioni - denuncia

ddl semplificazioni uap denunciaDdl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica" - 'Forte preoccupazione' dell'Unione ambulatori per l'ampliamento delle prestazioni erogabili dalle farmacie. Da adnkronos.com

DDL semplificazioni: le misure per la disabilità - Tra le misure, semplificazioni per le rendicontazioni di tutori e amministratori di sostegno, unificazione procedure per invalidità e 104, minori oneri amministrativi in generale Il consiglio dei ... disabili.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ddl Semplificazioni Uap Denuncia