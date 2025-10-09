Ddl Semplificazioni Uap denuncia | Rischio deregulation diagnostica
(Adnkronos) – L'Italia rischia "una 'deregulation diagnostica' travestita da semplificazione". Lo denuncia la Uap, Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, che con il suo presidente Mariastella Giorlandino esprime "forte preoccupazione per l'approvazione in Senato del disegno di legge Semplificazioni che, pur perseguendo l'obiettivo di snellire procedure e accelerare i servizi, introduce nel settore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: semplificazioni - denuncia
Era scomparso il 30 settembre, e la denuncia era stata presentata dai familiari il 3 ottobre. Rocco Fontana, originario di Vico del Gargano, è stato ritrovato nel pomeriggio di sabato 4 ottobre in un’area boschiva della zona. Le ricerche sono state coordinate dal - facebook.com Vai su Facebook
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica" - 'Forte preoccupazione' dell'Unione ambulatori per l'ampliamento delle prestazioni erogabili dalle farmacie. Da adnkronos.com
DDL semplificazioni: le misure per la disabilità - Tra le misure, semplificazioni per le rendicontazioni di tutori e amministratori di sostegno, unificazione procedure per invalidità e 104, minori oneri amministrativi in generale Il consiglio dei ... disabili.com scrive