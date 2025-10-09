Dazn intensificata la caccia al pezzotto | spunta la richiesta di risarcimento agli utenti La situazione

DAZN ha intensificato la caccia al “pezzotto”: richiesto tramite una lettera firmata dall’AD Azzi un risarcimento di 500 euro. L’emittente streaming DAZN, emittente streaming che trasmette anche le gare della Juve in Serie A, intensifica la sua battaglia contro la fruizione illegale dei contenuti sportivi, passando a una nuova fase operativa nella lotta al cosiddetto ‘pezzotto’. La piattaforma, che detiene i diritti televisivi per la Serie A e altre importanti competizioni di calcio, ha infatti avviato l’invio di comunicazioni formali a tutti gli utenti che, secondo le indagini della Procura di Lecce, avrebbero utilizzato abbonamenti pirata per assistere alle partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dazn, intensificata la caccia al “pezzotto”: spunta la richiesta di risarcimento agli utenti. La situazione

In questa notizia si parla di: dazn - intensificata

DAZN, la "caccia alle streghe" è iniziata! Oltre 2.000 richieste di risarcimento ai tifosi del “pezzotto” - Lettere di risarcimento, inchieste in corso e utenti identificati: la stretta contro lo streaming illegale del calcio diventa reale, e questa volta colpisce chi guarda, non solo chi trasmette ... Si legge su giornalelavoce.it

Dazn e Sky, identificati i nomi di oltre 2.000 utenti del pezzotto: ora potranno richiedere un risarcimento (da migliaia di euro) - In un’iniziativa di Dazn, alla quale hanno aderito la Lega Calcio serie A e Sky Italia grazie al supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi ... Segnala ilmessaggero.it