Dazn chiede 500 euro agli utenti pirata Non è una multa e perché non andrebbe pagata

Si è parlato a lungo dell’arrivo delle multe per il pezzotto. A circa 2mila utenti pirata sono state consegnate delle lettere che intimano al pagamento di una somma elevata. È bene però precisare che non si tratta di sanzioni amministrative, tutt’altro. Il pagamento non è obbligatorio e di seguito spieghiamo perché. Iniziamo però col dire che è sempre meglio rispettare questa regola di base: leggere e comprendere prima di firmare eo pagare. Lettera di Dazn. Avete visto partite di calcio con il pezzotto? Se la risposta è sì, potreste avere la coscienza sporca e, dunque, considerare di pagare in fretta la somma richiesta da Dazn per chiudere questa vicenda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

