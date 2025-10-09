La piattaforma DAZN chiede 500 euro come indennizzo a chi avrebbe utilizzato abbonamenti pirata, con 7 giorni di tempo per rispondere DAZN passa dalle parole ai fatti nella lotta contro il ‘pezzotto’. La piattaforma, titolare dei diritti di Serie A e di altre competizioni, ha iniziato a inviare lettere di diffida agli utenti che, secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - DAZN all’attacco del “pezzotto”: richiesto risarcimento agli utenti