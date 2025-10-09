Davvero l' Inter è diventata più verticale?
Una delle incognite più grandi legate all'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter era se e come avrebbe cambiato il gioco della squadra nerazzurra. Alla fine, la qualità del gioco era il pregio che tutti riconoscevano a Simone Inzaghi. Secondo Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e celebre opinionista di Sky, Chivu, nonostante la lunga esperienza accumulata con Inzaghi, aveva praticamente carta bianca: «Potrà proporre un gioco simile a quello di Inzaghi ma anche cambiare modulo: questa squadra può giocare anche a quattro in difesa». Il tema della continuità con Inzaghi è stato presente da subito, tanto che nella conferenza stampa di presentazione, avvenuta nell’inedita location di Los Angeles (per via del Mondiale per club negli Stati Uniti lo scorso giugno), a Chivu è stata subito rivolta una domanda a tal proposito. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
