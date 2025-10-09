Davide e la maratona in moto | uno speciale sidecar per il bimbo di 7 anni affetto da una rara malattia genetica
Brescia – Un viaggio in moto per Davide, piccolo affetto da una rara malattia genetica, che ha potuto così realizzare un sogno. Una storia che parla anche bresciano. Se, infatti, per la prima volta alla Transitalia Marathon, evento internazionale di mototurismo giunto all’11°edizione, ha potuto prender parte un bambino di 7 anni, affetto da una rara malattia genetica, è stato merito anche dell ’azienda bresciana Giv i, che ha contribuito a sviluppare per il piccolo la moto con un sidecar. In particolare, la Ducati Desert XRally, modificata appositamente per Davide, è giunta a destinazione il 2 ottobre in tutta sicurezza e con grande gioia per il bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
