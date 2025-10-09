David Juve viaggio dentro la crisi del canadese | dall’ambientamento all’intesa ancora da affinare coi compagni Ma c’è un precedente che fa ben sperare

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Juve, sono tre le chiavi da utilizzare per interpretare il difficile momento dell’attaccante canadese: viaggio nella crisi del classe 2000. Da brutto anatroccolo a cigno, la speranza è l’ultima a morire. Per ora, però, Jonathan David assomiglia più a un pesce fuor d’acqua. Soprannominato “Iceman” per la sua freddezza, i tifosi della Juventus potrebbero ribattezzarlo “Slipman”, per quello scivolone goffo in area contro il Milan che è già virale sui social. Dopo 720 minuti stagionali, il canadese è il vero oggetto misterioso dei bianconeri. La domanda sorge spontanea: come può un bomber da 109 gol in cinque stagioni al Lilla essersi trasformato in un centravanti impacciato e poco incisivo? Le ragioni sono complesse e intrecciate tra loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david juve viaggio dentro la crisi del canadese dall8217ambientamento all8217intesa ancora da affinare coi compagni ma c8217232 un precedente che fa ben sperare

© Juventusnews24.com - David Juve, viaggio dentro la crisi del canadese: dall’ambientamento all’intesa ancora da affinare coi compagni. Ma c’è un precedente che fa ben sperare

In questa notizia si parla di: david - juve

Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve

Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli

Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David

david juve viaggio dentroDavid Juve, cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta - David Juve, la prova opaca contro i rossoneri non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, ... Da juventusnews24.com

david juve viaggio dentroLa logica di tenere Vlahovic in panchina e la 'doppia partita' della Juve tra campo e mercato - Si alza dalla panchina e segna: così allo Stadium con il Parma, così nel viaggio dentro la Genova rossoblù, così nella “folle” mezzora con il Borussia Dortmund in Champions dove la gloria personale è ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: David Juve Viaggio Dentro