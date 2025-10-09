David Juve viaggio dentro la crisi del canadese | dall’ambientamento all’intesa ancora da affinare coi compagni Ma c’è un precedente che fa ben sperare

David Juve, sono tre le chiavi da utilizzare per interpretare il difficile momento dell’attaccante canadese: viaggio nella crisi del classe 2000. Da brutto anatroccolo a cigno, la speranza è l’ultima a morire. Per ora, però, Jonathan David assomiglia più a un pesce fuor d’acqua. Soprannominato “Iceman” per la sua freddezza, i tifosi della Juventus potrebbero ribattezzarlo “Slipman”, per quello scivolone goffo in area contro il Milan che è già virale sui social. Dopo 720 minuti stagionali, il canadese è il vero oggetto misterioso dei bianconeri. La domanda sorge spontanea: come può un bomber da 109 gol in cinque stagioni al Lilla essersi trasformato in un centravanti impacciato e poco incisivo? Le ragioni sono complesse e intrecciate tra loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, viaggio dentro la crisi del canadese: dall’ambientamento all’intesa ancora da affinare coi compagni. Ma c’è un precedente che fa ben sperare

