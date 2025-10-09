Dario Argento premiato a Roma | Medaglia dell' Assemblea Capitolina al maestro dell' horror

L’Italian Horror Fantasy Fest 2025, il festival dedicato alla cultura del cinema horror e fantastico, celebra la sua ottava edizione con un omaggio speciale a Dario Argento.Giovedì 16 ottobre, nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione del festival, che si terrà a Palazzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Enrico Vanzina, Sotto il vestito niente 40°: «Il film fece incazzare Dario Argento, con Donald Pleasence diventammo amici» (VIDEO)

"4 mosche di velluto grigio": al Rouge et Noir la proiezione del film di Dario Argento in versione restaurata

Dario Argento: "Scelsi la Lazio e mio padre romanista s'infuriò. Quella volta con Chinaglia..."

Da piccolo guardavo di nascosto i film di Dario Argento perché mi piacevano le musiche, solo 20 anni dopo sarei diventato un fan dei Goblin! Il booklet di 'Suspiria' è più inquietante della musica. Ma la mia preferita resta 'Tenebre' - facebook.com Vai su Facebook

Nata a Roma il 20 settembre 1975 e figlia del regista di horror Dario Argento, Asia Argento ha mosso i primi passi nel cinema da giovanissima. In occasione del suo 50esimo compleanno ricordiamo le migliori pellicole dell'attrice https://shorturl.at/vcb2D - X Vai su X

