Danzas Españolas | l' Accademia degli Sfaccendati al palazzo Caetani di Fondi

Domenica 12 ottobre, alle ore 18:30, al Palazzo Caetani di Fondi riprendono gli appuntamenti con I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati.Dopo i 4 concerti di marzo e di maggio il Ciclo Autunnale propone 6 appuntamenti: 3 per il pubblico le domeniche del 12 ottobre, 9 e 23 novembre e 3 di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it