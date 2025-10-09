Daniel Craig e Rachel Weisz | rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano
Sono una delle coppie più riservate di Hollywood, ma ogni tanto anche Daniel Craig e Rachel Weisz decidono di presentarsi insieme a eventi e première, soprattutto se si tratta di occasioni importanti. È il caso della prima dell’ultimo film dell’attore 57enne, Wake Up Dead Man, capitolo della serie A Knives Out. Daniel Craig e Rachel Weisz sul red carpet per Wake Up Dead Man. La coppia si è presentata al BFI London Film Festival e ha posato sul red carpet tenendosi per mano e sorridendo ai fotografi, che hanno subito puntato gli obiettivi su di loro. Difficile, infatti, vederli insieme sul tappeto rosso: l’ultima volta è stata al Festival di Venezia del 2024, nel mezzo solo una rapida puntata alla sfilata di Loewe della Paris Fashion Week, sempre l’anno scorso. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: daniel - craig
Film di daniel craig tra i migliori 10 del 21° secolo secondo un regista rinomato
Daniel Craig e Gerard Butler: i candidati ideali per il franchise di Tomb Raider
Il film da record di brad pitt supera il miglior james bond di daniel craig nella classifica all time
La star di Frankenstein di Guillermo del Toro potrebbe essere uno dei papabili alla pesante eredità di Daniel Craig nel franchise. - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Craig & Wife Rachel Weisz Are All Smiles in Rare Red Carpet Appearance - Photos from the BFI London Film Festival show Daniel Craig and his wife, Rachel Weisz, making a rare public appearance together on the red carpet. Riporta yahoo.com
Rachel Weisz and Husband Daniel Craig’s Relationship Timeline - After being friends for years, Rachel Weisz and Daniel Craig formed a romantic relationship after working on their first project together. Lo riporta aol.com