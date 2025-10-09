Daniel Craig e Rachel Weisz | rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano

Sono una delle coppie più riservate di Hollywood, ma ogni tanto anche Daniel Craig e Rachel Weisz decidono di presentarsi insieme a eventi e première, soprattutto se si tratta di occasioni importanti. È il caso della prima dell’ultimo film dell’attore 57enne, Wake Up Dead Man, capitolo della serie A Knives Out. Daniel Craig e Rachel Weisz sul red carpet per Wake Up Dead Man. La coppia si è presentata al BFI London Film Festival e ha posato sul red carpet tenendosi per mano e sorridendo ai fotografi, che hanno subito puntato gli obiettivi su di loro. Difficile, infatti, vederli insieme sul tappeto rosso: l’ultima volta è stata al Festival di Venezia del 2024, nel mezzo solo una rapida puntata alla sfilata di Loewe della Paris Fashion Week, sempre l’anno scorso. 🔗 Leggi su Amica.it

