Daniel Craig e Rachel Weisz | rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono una delle coppie più riservate di Hollywood, ma ogni tanto anche Daniel Craig e Rachel Weisz decidono di presentarsi insieme a eventi e première, soprattutto se si tratta di occasioni importanti. È il caso della prima dell’ultimo film dell’attore 57enne, Wake Up Dead Man,  capitolo della serie A Knives Out. Daniel Craig e Rachel Weisz sul red carpet per Wake Up Dead Man. La coppia si è presentata al BFI London Film Festival e ha posato sul red carpet tenendosi per mano e sorridendo ai fotografi, che hanno subito puntato gli obiettivi su di loro. Difficile, infatti, vederli insieme sul tappeto rosso: l’ultima volta è stata al Festival di Venezia del 2024, nel mezzo solo una rapida puntata alla sfilata di Loewe della Paris Fashion Week, sempre l’anno scorso. 🔗 Leggi su Amica.it

daniel craig e rachel weisz rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano

© Amica.it - Daniel Craig e Rachel Weisz: rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano

In questa notizia si parla di: daniel - craig

Film di daniel craig tra i migliori 10 del 21° secolo secondo un regista rinomato

Daniel Craig e Gerard Butler: i candidati ideali per il franchise di Tomb Raider

Il film da record di brad pitt supera il miglior james bond di daniel craig nella classifica all time

daniel craig rachel weiszDaniel Craig & Wife Rachel Weisz Are All Smiles in Rare Red Carpet Appearance - Photos from the BFI London Film Festival show Daniel Craig and his wife, Rachel Weisz, making a rare public appearance together on the red carpet. Riporta yahoo.com

daniel craig rachel weiszRachel Weisz and Husband Daniel Craig’s Relationship Timeline - After being friends for years, Rachel Weisz and Daniel Craig formed a romantic relationship after working on their first project together. Lo riporta aol.com

Cerca Video su questo argomento: Daniel Craig Rachel Weisz