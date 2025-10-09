Dan Peterson a 89 anni | Flessioni e pesi ogni giorno o mia moglie

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento conclusivo dell'evento "Lo sport è la palestra della vita" con Dan Peterson al Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dan peterson a 89 anni flessioni e pesi ogni giorno o mia moglie

© Gazzetta.it - Dan Peterson a 89 anni: "Flessioni e pesi ogni giorno o mia moglie..."

In questa notizia si parla di: peterson - anni

Fioretti sfida la sua Milano: “Ventidue anni di Olimpia, Peterson mi chiamava Spielberg perché...”

Cerca Video su questo argomento: Dan Peterson 89 Anni