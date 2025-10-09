Dan Friedkin cosa si è detto con Gualtieri e Simonelli Il messaggio di Infantino e il nervosismo di Lotito | VIDEO CMIT

Il presidente giallorosso protagonista della giornata: oggi l’incontro con il sindaco per il nuovo stadio e col numero uno della Lega Serie A, poi subito a Trigoria È stata una giornata decisamente importante per il calcio internazionale, ma soprattutto per quello italiano e ancor di più per quello della capitolino. Dan Friedkin ha avuto l’occasione di parlare largamente con i rappresentanti delle istituzioni, calcistiche e non. Ieri il proprietario della Roma ha parlato ai giornalisti del momento giallorosso applaudendo Gasperini, poi è stato a Trigoria per incontrare il tecnico, Massara e i calciatori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dan Friedkin, cosa si è detto con Gualtieri e Simonelli. Il messaggio di Infantino e il nervosismo di Lotito | VIDEO CM.IT

Dan Friedkin: "Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, non potrei esser più felice" - Il presidente e proprietario dei giallorossi ha parlato dall'Hilton Cavalieri: "Il tecnico lavora duro, siamo allineati a questo modo di lavorare. Riporta ilromanista.eu

Dan Friedkin, vertice a Trigoria: cosa dirà a Gasperini. E c’è quella promessa per il mercato - Recuperare tutti, allargare la rosa, giocare un calcio brillante, valorizzare gli involuti e poi magari, perché no, riportare la Roma in Champions a distanza di quei sette anni nei quali sono stati sp ... Secondo msn.com