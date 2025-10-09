Damiano David torna a parlare dei Maneskin | Dentro di me un giorno si è rotto qualcosa
Damiano David è tornato a parlare della pausa dai Maneskin sul palco dell'Unipol Forum di Milano, raccontando di un momento particolare della sua vita che gli ha fatto prendere consapevolezza di come il successo che aveva ottenuto fosse ben lontano dalla sua idea di "vita perfetta".
Damiano David e i Maneskin: «Torneremo quando ci saremo riposati»
Damiano David sulla reunion con i Maneskin: “Torneremo quando saremo riposati, ma non con un lavoro fatto per forza”
Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify con “The first time” e “Next summer” a guidare la classifica
Damiano David sul palco dell'Unipol Forum di Milano è tornato a parlare della pausa dai Maneskin.
Sul palco a Milano torna parlare dei Maneskin: "Qualcosa in me si è rotto ma l'amore non è finito"