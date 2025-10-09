Damiano David sulla pausa dai Maneskin | Dentro di me qualcosa si era rotto Il problema ero io e non la band

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del suo concerto a Milano, Damiano David ha parlato della pausa presa dai Maneskin e ha confidato: "Un giorno qualcosa si è rotto, il problema ero io e non la band. Dovevo risolverla da solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: damiano - david

Damiano David e i Maneskin: «Torneremo quando ci saremo riposati»

Damiano David sulla reunion con i Maneskin: “Torneremo quando saremo riposati, ma non con un lavoro fatto per forza”

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify con “The first time” e “Next summer” a guidare la classifica

damiano david pausa maneskinDamiano David sulla pausa dai Maneskin: “Dentro di me qualcosa si era rotto. Il problema ero io e non la band” - Nel corso del suo concerto a Milano, Damiano David ha parlato della pausa presa dai Maneskin e ha confidato: "Un giorno qualcosa si è rotto, il problema ... Scrive fanpage.it

damiano david pausa maneskinDamiano David ha lasciato i Maneskin?/ La verità sulla pausa “qualcosa in me si era rotto” - Damiano David durante il concerto all'Unipol Forum di Milano ha spiegato perché ha deciso di continuare il suo percorso senza i Maneskin. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Damiano David Pausa Maneskin