Damiano David | I Maneskin? Non c’entrano dentro di me un giorno si è rotto qualcosa

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Damiano David sul palco dell'Unipol Forum di Milano è tornato a parlare della pausa dai Maneskin. Il cantante ha rotto il silenzio e ha parlato di un momento particolare della sua vita, quando si è reso conto che quello che stava facendo, il successo che aveva ottenuto, era ben lontano dalla sua idea . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: damiano - david

Damiano David e i Maneskin: «Torneremo quando ci saremo riposati»

Damiano David sulla reunion con i Maneskin: “Torneremo quando saremo riposati, ma non con un lavoro fatto per forza”

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify con “The first time” e “Next summer” a guidare la classifica

damiano david maneskin c8217entranoDamiano David: “I Maneskin? Non c’entrano, dentro di me un giorno si è rotto qualcosa” - Damiano David sul palco dell'Unipol Forum di Milano è tornato a parlare della pausa dai Maneskin. Lo riporta cn24tv.it

damiano david maneskin c8217entranoDamiano David ha lasciato i Maneskin?/ La verità sulla pausa “qualcosa in me si era rotto” - Damiano David durante il concerto all'Unipol Forum di Milano ha spiegato perché ha deciso di continuare il suo percorso senza i Maneskin. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Damiano David Maneskin C8217entrano