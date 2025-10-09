Inter News 24 Damiani avverte: «Diouf e Luis Henrique? Devono adattarsi. Nuovi acquisti? Non saranno Lautaro, ma.». Le parole a La Repubblica. Oscar Damiani, ex dirigente e esperto di mercato, è intervenuto a La Repubblica per commentare le difficoltà incontrate da alcuni nuovi acquisti della Serie A ad adattarsi al campionato, soffermandosi in particolare sui giocatori dell’ Inter Daryl Diouf e Luis Henrique, arrivati dalla Ligue 1, e su David alla Juventus. ADATTAMENTO DEI NUOVI ACQUISTI – «Penso che molti cresceranno, ma non al punto di fare faville. Sono tutti buoni giocatori ma nessuno è Lautaro, per intenderci». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Damiani avverte: «Diouf e Luis Henrique? Devono adattarsi. Nuovi acquisti? Non saranno Lautaro, ma…»