“Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Argentina non si dovesse sbloccare. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con l’Italia”. Così l’agente Martin Guastadisegno a LaRoma24.it parlando della mancata convocazione con l’albiceleste del giallorosso. Non sono serviti due gol e un assist nelle ultime due partite di campionato a Matias Soulé per entrare nella lista dei convocati di Scaloni. Ecco che, allora, l’agente dell’ex Juventus tuona e apre le porte a un nuovo scenario. Mate in mano, yerba nella borsa e tricolore sul petto, magari giocando al fianco di Mateo Retegui, ultimo degli “oriundi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dall'oriundo Soulé che aspetta l'Argentina al 17enne Ahanor che attende la cittadinanza italiana: i possibili rinforzi dell'Italia di Gattuso