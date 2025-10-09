Dall’occupazione al Pil | il settore turistico italiano continua a crescere e produrrà milioni di posti di lavoro

Il settore turistico italiano genererà 3,2 milioni di posti di lavoro entro il 2025, che diventeranno 3,7 entro 10 anni. Ma non solo, perché questo ramo raggiungerà i 237,4 miliardi di Pil a fine 2025, con le stime che indicano una crescita fino a toccare quota 282,6 miliardi nel 2035. Insomma, il turismo si conferma come un traino di crescita e sviluppo nazionale, come confermano i dati di Enit all’apertura del “Ttg Travel Experience” 2025 di Rimini. Per giunta, la spesa dei visitatori nella penisola raggiungerà i 185 miliardi di euro entro la fine dell’anno, di cui 124,6 generati dagli italiani e i restanti 60,4 miliardi dai viaggiatori internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

