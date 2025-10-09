Dall’occupazione al Pil | il settore turistico italiano continua a crescere e produrrà milioni di posti di lavoro

Secoloditalia.it | 9 ott 2025

Il settore turistico italiano genererà 3,2 milioni di posti di lavoro entro il 2025, che diventeranno 3,7 entro 10 anni. Ma non solo, perché questo ramo raggiungerà i 237,4 miliardi di Pil a fine 2025, con le stime che indicano una crescita fino a toccare quota 282,6 miliardi nel 2035. Insomma, il turismo si conferma come un traino di crescita e sviluppo nazionale, come confermano i dati di Enit all’apertura del “Ttg Travel Experience” 2025 di Rimini. Per giunta, la spesa dei visitatori nella penisola raggiungerà i 185 miliardi di euro entro la fine dell’anno, di cui 124,6 generati dagli italiani e i restanti 60,4 miliardi dai  viaggiatori internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

