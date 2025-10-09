Dall’occupazione al Pil | il settore turistico italiano continua a crescere e produrrà milioni di posti di lavoro
Il settore turistico italiano genererà 3,2 milioni di posti di lavoro entro il 2025, che diventeranno 3,7 entro 10 anni. Ma non solo, perché questo ramo raggiungerà i 237,4 miliardi di Pil a fine 2025, con le stime che indicano una crescita fino a toccare quota 282,6 miliardi nel 2035. Insomma, il turismo si conferma come un traino di crescita e sviluppo nazionale, come confermano i dati di Enit all’apertura del “Ttg Travel Experience” 2025 di Rimini. Per giunta, la spesa dei visitatori nella penisola raggiungerà i 185 miliardi di euro entro la fine dell’anno, di cui 124,6 generati dagli italiani e i restanti 60,4 miliardi dai viaggiatori internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: dall - occupazione
Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio. In edicola con il Fatto il rapporto Onu di Francesca Albanese
Milano, al via lo sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo: lo sgombero dopo 31 anni dall'occupazione
Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio
Il Fatto Quotidiano. . ? Con i due autori Roberto Bertoni e Vincenzo Vita ci saranno Loris Mazzetti e Roberto Zaccaria ? Dal 3 ottobre in libreria il nuovo libro edito Paper First ? Dall’editto bulgaro a TeleMeloni, vent’anni di occupazione politica e culturale della - facebook.com Vai su Facebook
La lunga notte di protesta a Torino per la Flotilla, dall’occupazione di Palazzo Nuovo agli scontri a Porta Nuova - X Vai su X
Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. Segnala tg24.sky.it
Il turismo in Italia vale 240 miliardi di Pil nel 2025: presenze internazionali in aumento di oltre il 10% - I viaggiatori provenienti dalla Germania sono quelli che hanno speso di più nel primo semestre ... corriere.it scrive