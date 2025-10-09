Per comunicare con i cittadini la Provincia diventa social. A fine 2024 ha preso vita la nuova piattaforma dell’ Urp Online che si appoggia al software “ Comune Facile-Segnalazioni ”. E crescono i follower: sono ormai quasi 10mila gli utenti che interagiscono con la Provincia su Facebook e quasi 3.500 su Instagram. Nel 2025 è nata anche la newsletter “ Provinciambinforma ” con 10mila iscritti e il canale WhatsApp. I cittadini chiedono aiuto soprattutto per trovare lavoro. Sono 5 i centri per l’impiego (Monza, Meda, Seregno, Vimercate e Cesano) gestiti con Afol. Sul territorio ci sono 28 Sportelli lavoro a cui lo scorso anno si sono rivolti oltre 485mila cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’impegno per i disabili ai social: "Facciamo rete con gli enti locali"