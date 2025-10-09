Dall’eroismo di Imre Nagy al comizio di Meloni | il premio Nobel letterario a László Krasznahorkai romanziere ungherese ribelle

László Krasznahorkai, autore ungherese noto per i suoi romanzi “decadenti”, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2025. È nato a Gyula il 5 gennaio 1954 e ha intrapreso sia gli studi giuridici che quelli letterari. Si tratta di un uomo che ha sperimentato in prima persona l’appiattimento dell’era sovietica, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera: “Sotto il comunismo, nel periodo del consolidamento di Kádár, quando io ero giovane, l’immutabilità, la consapevolezza che il giorno dopo sarebbe stato esattamente identico al giorno prima era una nostra esperienza fondamentale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

