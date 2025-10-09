Emozione e gesto non vivono in mondi separati: il cervello li intreccia in un dialogo continuo, dove un sentimento accende la mappa dei movimenti e ogni movimento restituisce un’eco emotiva. Una ricerca coordinata all’Università di Parma e pubblicata su Pnas ne delinea i passaggi con precisione inedita, mostrando come nasce e si orienta questo scambio. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dall’emozione al gesto: svelato il circuito che li unisce