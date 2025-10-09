Dalle Radici al Cielo – Il Circo che Danza 2.0 prima assoluta al Teatro Comunale di Lacedonia

Dopo aver incantato il pubblico romano al Teatro Parioli Costanzo di Roma, Il Circo che Danza 2.0 approda in prima assoluta a Lacedonia, nell’ambito del Festival delle Radici Migratorie, con un nuovo spettacolo-evento dal titolo: “Dalle Radici al Cielo”. Un’occasione straordinaria per vivere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

