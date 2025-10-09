Un accordo negoziato, mediato a lungo e che alla fine è arrivato a una soluzione. Tutte le parti coinvolte hanno dato il via libera alla prima fase del piano di pace, come ha annunciato Trump. Ecco tutti i punti, dal rilascio degli ostaggi fino al ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia. 1. Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. 2. Gaza sarà riqualificata e ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto abbastanza. 3. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’amnistia per Hamas fino al ruolo di Tony Blair: i 20 punti del piano di pace per Gaza