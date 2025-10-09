Dall’amnistia per Hamas fino al ruolo di Tony Blair | i 20 punti del piano di pace per Gaza
Un accordo negoziato, mediato a lungo e che alla fine è arrivato a una soluzione. Tutte le parti coinvolte hanno dato il via libera alla prima fase del piano di pace, come ha annunciato Trump. Ecco tutti i punti, dal rilascio degli ostaggi fino al ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia. 1. Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. 2. Gaza sarà riqualificata e ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto abbastanza. 3. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La riconsegna degli ostaggi israeliani entro tre giorni, Donald Trump e Tony Blair garanti di un "board of peace", una amnistia per chi – dentro Hamas – accetterà di deporre le armi, la sicurezza della Striscia di Gaza che resterà ancora in mano allo Stato di Isr
