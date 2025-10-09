Restano in carcere due dei tre giovani tunisini (18,19 e 20 anni) arrestati con l’accusa di tentato omicidio, dopo il grave ferimento, con una coltellata al braccio, di un diciassettenne italiano, poi sottoposto a un intervento chirurgico, nella tarda serata di sabato a Luino, il terzo resterà ai domiciliari da un parente. Ieri l’interrogatorio nel carcere dei Miogni, di fronte al giudice per le indagini preliminari di Varese. I tre hanno risposto alle domande e raccontato la loro versione dei fatti. Il ferimento del diciassettenne italiano con un grosso coltello sarebbe arrivato al culmine di una lite scoppiata pare per questioni di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’acquisto di droga alle coltellate. La versione dei tre arrestati: aggrediti dopo aver comprato fumo