Dalla strage di Hamas del 7 ottobre al piano di pace di Trump | tutte le tappe della guerra a Gaza
Tutte le tappe, infinite, dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele che ha incendiato il Medioriente fino all’accordo sul piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump che potrebbe mettere fine alla sanguinosa guerra che ha devastato la Striscia di Gaza. Due anni in cui l’area ha vissuto due tregue e l’attesa per la liberazione degli ostaggi, a novembre 2023 e gennaio 2025, poi la ‘guerra dei 12 giorni’ fra Iran e Israele a giugno 2025, che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l’uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah, e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco, in Siria, e a Doha, in Qatar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
