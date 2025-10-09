Dalla Spagna all’Italia con 180 chili di hashish nel camion | fermato e arrestato a Ferno

Varese, 9 ottobre 2025 – Ha viaggiato dalla Spagna all’Italia con 180 chili di hashish nella cabina del camion. Un uomo di nazionalità marocchina residente a Ferno è stato fermato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. Gli agenti di Busto Arsizio, in collaborazione con i colleghi della questura di Varese, sono risaliti al carico di stupefacente grazie ad una serie di informazioni sul tragitto tra la Spagna e l’Italia del mezzo e poi sono intervenuti fermandolo e procedendo a un controllo. Ancora da chiarire l ’esatta provenienza della droga, ma probabilmente dal Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

