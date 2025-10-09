Dalla parte del Creato | ad Assisi scienza e etica si incontrano per salvare le specie a rischio

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottocento anni dopo il Cantico delle Creature, da Assisi parte un nuovo messaggio di custodia del Creato, questa volta armato di scienza, progetti di conservazione e una missione precisa: invertire la rotta della sesta estinzione di massa. Prende il via questa sera, con l’arrivo della comunità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - creato

Parte il 3 maggio da Assisi la Staffetta blu per l'autismo - La manifestazione, organizzata dalle famiglie di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), coinvolgerà ... Scrive ansa.it

Parte da Assisi la Staffetta blu per l'autismo - La manifestazione, organizzata dalle famiglie di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), coinvolgerà tutte le regioni e ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parte Creato Assisi Scienza