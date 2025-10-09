Dalla parte del Creato | ad Assisi scienza e etica si incontrano per salvare le specie a rischio
Ottocento anni dopo il Cantico delle Creature, da Assisi parte un nuovo messaggio di custodia del Creato, questa volta armato di scienza, progetti di conservazione e una missione precisa: invertire la rotta della sesta estinzione di massa. Prende il via questa sera, con l’arrivo della comunità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: parte - creato
Gianni Simioli. . PARTE 2 "Ada ha creato un precedente importante. L'Italia comprenda che è una scelta di libertà." Il commento della sorella Celeste dopo che Ada ha ottenuto questa "vittoria" Ada, 44 anni, poco più di un anno fa ha scoperto di avere la SLA, c - facebook.com Vai su Facebook
Parte il 3 maggio da Assisi la Staffetta blu per l'autismo - La manifestazione, organizzata dalle famiglie di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), coinvolgerà ... Scrive ansa.it
Parte da Assisi la Staffetta blu per l'autismo - La manifestazione, organizzata dalle famiglie di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), coinvolgerà tutte le regioni e ... Secondo ansa.it