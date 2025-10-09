Dalla Padania a Frosinone a caccia di Pokemon scappano via con una collezione da oltre 24 mila euro
Dopo qualche mese di duro lavoro da parte degli uomini delle forze dell'ordine è riuscito a riappropriarsi della sua importante collezione di carte Pokemon dal valore di 24 mila euro che gli era stata rubata durante una trattativa per venderla.Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
