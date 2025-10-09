Dalla matita all' intelligenza artificiale | 50 anni di storia della comunicazione ne L' arte di saperla raccontare

Cinquant’anni di creatività, storie, campagne e persone. Un libro che non insegna formule magiche, ma invita a riscoprire il potere semplice e potente delle storie, anche pubblicitarie, soprattutto quando partono dal cuore. È questo il messaggio che ci trasmette Paolo Molinaro, fondatore di Aipem. 🔗 Leggi su Udinetoday.it