Dalla Juve all’Inter che affare | 5 milioni per i bianconeri

Dalla Juventus passa all'Inter: 5 milioni di euro nelle casse dei bianconeri per un calciatore che si sta facendo notare Il calciomercato si avvicina alla sua riapertura, di conseguenza le società stanno già inserendo nella propria "lista di cose da fare" i nomi di quei calciatori su cui è bene mettere gli occhi per il futuro. In un momento importante e di crescita, l'Inter di Christian Chivu sta trovando la vittoria e sta anche consolidando il gruppo coinvolgendo al meglio i nuovi arrivi. Gennaio potrebbe arricchire ancora la rosa nerazzurra, sul taccuino della società milanese compaiono infatti dei profili che piacciono e che con ogni probabilità verranno tenuti in considerazione nel corso della prossima finestra di mercato.

