Dalla Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine | le nuove tutele dei precari DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Giovedì 9 ottobre alle 17 | 00
Più volte la Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale per i docenti precari: il risarcimento per abuso di contratti a termine resta dovuto anche quando il lavoratore ottiene successivamente un'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico. I giudici hanno chiarito che la stabilizzazione non rappresenta una sanzione diretta per l'abuso commesso dall'amministrazione, quindi non cancella il diritto al risarcimento del danno pregresso subito durante gli anni di precariato reiterato. L'articolo Dalla Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine: le nuove tutele dei precari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: carta - docente
Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale
Corsi INDIRE, Pittoni rassicura: “Si possono pagare anche con la Carta del Docente”
Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?
Nuova tripla Vittoria sulla Carta docente. Anche Brescia, Verona e Firenze dicono Sì #AssetScuola - facebook.com Vai su Facebook
Carta del docente, il bonus da 500 euro per formazione verso l'estensione anche ai supplenti precari - X Vai su X
Carta docente per supplenti fino al 30 giugno, pc e tablet acquistabili ogni 4 anni, estesa a servizi di trasporto: le novità - Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente, il bonus di 500 euro per i docenti, istituito dalla legge 107 del 2015. Lo riporta tecnicadellascuola.it
Carta del docente, svolta per supplenti e personale educativo. Pacifico (Anief): “Soddisfatto, ma occorre aumentare i fondi” - La Carta del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, cambia volto grazie all’emendamento 3. Riporta orizzontescuola.it