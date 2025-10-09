Dal riconoscimento della Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine | le nuove tutele dei precari DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Giovedì 9 ottobre alle 17 | 00

Più volte la Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale per i docenti precari: il risarcimento per abuso di contratti a termine resta dovuto anche quando il lavoratore ottiene successivamente un'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico. I giudici hanno chiarito che la stabilizzazione non rappresenta una sanzione diretta per l'abuso commesso dall'amministrazione, quindi non cancella il diritto al risarcimento del danno pregresso subito durante gli anni di precariato reiterato. L'articolo Dal riconoscimento della Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine: le nuove tutele dei precari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta del docente, svolta per supplenti e personale educativo. Pacifico (Anief): “Soddisfatto, ma occorre aumentare i fondi” - La Carta del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, cambia volto grazie all’emendamento 3. orizzontescuola.it scrive

Carta del Docente, bonus confermato: ecco quando sarà riattivata e cosa si può comprare - Carta del Docente 2025/26: piattaforma riattiva entro ottobre, confermati i 500 euro per libri, corsi, pc e attività culturali. Scrive msn.com