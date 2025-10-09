dal derby del cuore a il volo tutte le partite italia brasile

Erano gli anni ‘90 e l’America latina intera vibrava al ritmo delle canzoni italiane. Da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, in molti hanno conquistato il pubblico ispano-parlante, al punto di incidere dischi proprio in spagnolo. Il legame dell’Italia con questa regione è sempre stato stretto e ha attraversato anche le questioni politiche. Per esempio, quello dell’italiano Zucchero all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana, a Cuba, nell’anno 2012, è considerato il più grande concerto di un cantante straniero nell’isola castrista. Oggi i cantanti italiani di successo in America hanno un volto diverso, più giovane, ma ci sono sempre. 🔗 Leggi su Formiche.net

