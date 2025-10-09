Dal colore del tuorlo ai miti sul colesterolo | le verità scientifiche nella Giornata mondiale dell’uovo

La Giornata mondiale dell'uovo si celebra ogni anno il secondo venerdì di ottobre, con l'obiettivo di valorizzare un alimento semplice ma straordinario. Promossa dall'International Egg Commission, questa giornata invita a riscoprire l'uovo come alleato della salute e a superare i falsi miti che per anni ne hanno limitato il consumo. L'uovo è un concentrato di nutrienti: contiene proteine di alta qualità, vitamine essenziali, grassi "buoni" e antiossidanti che contribuiscono al benessere generale. Ecco gli studi scientifici recenti che ne hanno rivalutato il ruolo, evidenziando come un consumo equilibrato possa essere parte integrante di un'alimentazione sana.

