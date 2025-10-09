Dal campo profughi al Nobel | Omar Yaghi lo scienziato palestinese che ha trasformato la sete in speranza

Omar Yaghi, professore di chimica all’Università della California di Berkeley, ha vinto il Premio Nobel per la Chimica 2025 insieme a Susumu Kitagawa dell’Università di Kyoto e Richard Robson dell’Università di Melbourne per lo sviluppo delle strutture metallo-organiche. Ma la sua storia inizia molto lontano dai laboratori di ricerca, in una singola stanza in Giordania dove viveva con la sua famiglia e persino con il bestiame. Yaghi, 60 anni, è figlio di rifugiati palestinesi provenienti dal villaggio di Al-Masmiyya a Gaza. I suoi genitori sapevano a malapena leggere e scrivere. La cosa più difficile? L’acqua arrivava nel suo quartiere solo per poche ore ogni 14 giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

