Dal 22 ottobre al 24 novembre apre la mostra Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 3 minuti Nelle retrostanze della Sala del Trono, lungo il percorso degli Appartamenti reali, si snoda l’esposizione delle opere recentemente acquisite o rientrate nelle collezioni del Museo. La Reggia di Caserta offre al pubblico un percorso di conoscenza dei beni che arricchiscono l’itinerario espositivo permanente dell’Istituto del Ministero della Cultura. Le nuove acquisizioni sono testimonianze dirette del programma figurativo di decorazione degli Appartamenti reali, avviato da Luigi Vanvitelli e portato avanti dal figlio Carlo. La prima in ordine di tempo è stata, alla fine del 2023, la coppia di modelli preparatori realizzati intorno al 1787 dal pittore siciliano Mariano Rossi per la volta della Sala di Alessandro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal 22 ottobre al 24 novembre apre la mostra “Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta”.

In questa notizia si parla di: ottobre - novembre

Racconti di altre danze, festival al via dal 10 ottobre al 14 novembre: il programma completo

Mens Sana, Costone e Virtus: c’è il calendario. A ottobre, novembre e gennaio gli attesi derby

Il cammino della Nuova Sondrio in serie D: a ottobre arriva il Chievo, a novembre il Milan

Dal 11 ottobre al 30 novembre 2025 l’Associazione Decima Arte di Torre Pellice dedica all’artista Romano Frea la mostra “La Metafora incantata” a cura di Antonio Attini. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/10/dal-11-ottobre-al-30-novembre-2025.html - X Vai su X

Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025 Palazzo Mattioli, in Corso de Parma 4 a Vasto, ospiterà l'esposizione fotografica "I Grant You Refuge", affiancata dalla toccante mostra "HeArt of Gaza - L'arte dei bambini di Gaza". Questo doppio sguardo offre una prospettiv - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali: Puglia al voto il 23 e 24 novembre, probabile election day con Veneto e Campania - Ora c'è anche la data delle elezioni regionali in Puglia: i cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e 24 novembre, ultimo giorno disponibile. Come scrive corriere.it