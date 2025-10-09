Dal 16 al 19 ottobre torna il festival ‘Romadiffusa’
(Adnkronos) – Dal 16 al 19 ottobre 2025, torna nel centro storico 'Romadiffusa', il festival che celebra la città eterna contemporanea e creativa con il claim "Roma città odierna". Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, il festival accende i riflettori sulla Roma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ottobre - torna
Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre
Winx club torna su netflix dal 2 ottobre
Omicidio Serena Mollicone, fissata la data dell’appello bis: il 22 ottobre si torna in aula
Dall'8 al 12 ottobre torna in riva allo stretto il Festival Cosmos. Scienza, cultura e giovani protagonisti tra conferenze, laboratori e musica - facebook.com Vai su Facebook
Lunedì 20 ottobre torna il #GialappaShow con la sesta edizione, in prima visione su @TV8it ! - X Vai su X
Dal 16 al 19 ottobre torna il festival 'Romadiffusa' - Il festival che celebra la Città Eterna contemporanea e creativa con il claim "ROMA CITTÀ ODIERNA" ... Riporta adnkronos.com
Kalymnos Climbing Festival dal 16-19 ottobre 2025 - L'isola di Kalymnos in Grecia, una delle mete più rinomate al mondo per l'arrampicata sportiva, si prepara ad ospitare l'International Kalymnos Climbing Festival dal 16 al 19 ottobre 2025. Si legge su planetmountain.com