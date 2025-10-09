Dai Pro Pal ai Pro-Paolo Romano | lezioni di Flotilla in un liceo in cattedra il consigliere regionale del Pd

Prosegue la beatificazione dei partecipanti alla spedizione della Flotilla. Stavolta è il turno del liceo scientifico statale “Vittorio Veneto” di Milano, dove è stata organizzata una conferenza a cui parteciperà Paolo Romano, consigliere regionale del Pd e protagonista della discussa spedizione verso Gaza. Il convegno avverà mercoledì 15 ottobre alle 17:30 presso l’Auditorium dell’istituto in via Zavattari. Come si legge nella circolare, firmata dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Arena, nel corso dell’incontro l’ospite “condividerà la propria esperienza relativa alla partecipazione dell’iniziativa Global sumud Flotilla “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dai Pro Pal ai Pro-Paolo Romano: lezioni di “Flotilla” in un liceo, in cattedra il consigliere regionale del Pd

Membro del Global Sumud Flotilla incontrerà studenti e docenti in un Liceo di Milano. Lega: “no scuola come megafono pro-Pal, ci vuole contraddittorio” - Il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, Paolo Romano, è atteso il prossimo 15 ottobre presso un liceo di Milano per un incontro con studenti e docenti. Si legge su orizzontescuola.it

