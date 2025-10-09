Dacia Hipster Concept | democratica ed elettrica

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Dacia Hipster Concept rappresenta una visione alternativa della mobilità, 100% elettrica e sviluppata per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane. L’obiettivo è chiaro: dimezzare l’impronta di carbonio rispetto ai modelli elettrici attuali, proponendo un veicolo essenziale, funzionale e accessibile. Negli ultimi decenni il mercato automobilistico ha seguito la strada del “sempre più”: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dacia - hipster

Dacia Hipster, il concept essenziale che sfida norme, costi e contraddizioni UE – FOTO

Dacia Hipster, così potrebbe essere la piccola auto elettrica economica

Dacia Hipster Concept: pesa solo 800 kg ed è lunga 3 metri

dacia hipster concept democraticaDacia Hipster Concept: democratica ed elettrica - Dacia Hipster Concept ridefinisce l’auto popolare: elettrica, compatta, spaziosa e sostenibile, con soluzioni smart ... adnkronos.com scrive

Dacia Hipster Concept: la minicar elettrica che reinterpreta la mobilità accessibile del futuro - Dacia Hipster Concept anticipa una nuova idea di mobilità elettrica: compatta, funzionale e accessibile. Si legge su infomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Dacia Hipster Concept Democratica