Da un annetto sono vegetariana ma il prosciutto lo mangio se alle 16 voglio un panino vuoto lo prendo Ho perso 20 chili | parla Serena Grandi

Serena Grandi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha raccontato di essere stata “operata a un tumore al seno”. Poi ha aggiunto: “Ero molto avvilita perché era morta mia madre. Dicono che quando il tumore colpisce il seno sinistro è perché hai vissuto un grande dolore. Infatti io ne avevo vissuto uno grandissimo. Ottobre è il mese della prevenzione. Bisogna fare tutti gli esami”: un messaggio importante, questo legato alla prevenzione. Grandi ha poi parlato di avere preso molto penso anche a causa di “farmaci e stress” ma di avere “ perso 20 chili “: “Da un annetto sono vegetariana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Serena Grandi: «Ho avuto un tumore al seno per il dolore della morte di mamma. Sono vegetariana, ma mangio il prosciutto. Ho perso 20 kg» - Nella puntata di mercoledì 8 ottobre 2025, Caterina Balivo accende i riflettori sul tema del benessere, tra esperienze personali e ... Lo riporta msn.com