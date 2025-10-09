Da un annetto sono vegetariana ma il prosciutto lo mangio se alle 16 voglio un panino vuoto lo prendo Ho perso 20 chili | parla Serena Grandi

Serena Grandi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha raccontato di essere stata “operata a un tumore al seno”. Poi ha aggiunto: “Ero molto avvilita perché era morta mia madre. Dicono che quando il tumore colpisce il seno sinistro è perché hai vissuto un grande dolore. Infatti io ne avevo vissuto uno grandissimo. Ottobre è il mese della prevenzione. Bisogna fare tutti gli esami”: un messaggio importante, questo legato alla prevenzione. Grandi ha poi parlato di avere preso molto penso anche a causa di “farmaci e stress” ma di avere “ perso 20 chili “: “Da un annetto sono vegetariana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it