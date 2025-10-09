Da Taranto a Milano per chiedere la chiusura dell' Ilva | Tasso di tumori infantili alle stelle

“Stanchi di pagare le colpe di altri”. Con questo striscione, giovedì 9 ottobre, decine di famiglie di Taranto si sono presentate al Palazzo di giustizia di Milano per chiedere la definitiva chiusura dell'Ilva e la bonifica dell'intero territorio. Un viaggio dalla Puglia alla Lombardia fatto per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da Taranto a Milano per chiedere la chiusura dell'Ilva: "Tasso di tumori infantili alle stelle" - Decine di famiglie si sono recate al palazzo di giustizia milanese per l'ultima udienza sull'istanza di chiusura dell'impianto siderurgico avanzata dall'associazione 'Genitori tarantini' ... milanotoday.it scrive

