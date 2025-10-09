Da Taranto a Milano per chiedere la chiusura dell' Ilva | Tasso di tumori infantili alle stelle
“Stanchi di pagare le colpe di altri”. Con questo striscione, giovedì 9 ottobre, decine di famiglie di Taranto si sono presentate al Palazzo di giustizia di Milano per chiedere la definitiva chiusura dell'Ilva e la bonifica dell'intero territorio. Un viaggio dalla Puglia alla Lombardia fatto per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano-Taranto, rivive il mito Iso. L’impresa di Aristide Bertelli: "Ora il sogno è aprire un museo"
Tribunale di Milano, nuove valutazioni sull’AIA per lo stabilimento di Taranto, la soddisfazione del Codacons
EX ILVA, I GENITORI DI TARANTO IN VIAGGIO VERSO MILANO PER L'UDIENZA FINALE: "VOGLIAMO SOLO VIVERE MEGLIO" Sono partiti questa mattina in direzione Milano, una decina di attivisti tarantini, accompagnati dal piccolo Andrea, un bambino aff - facebook.com Vai su Facebook
Frecciarossa Taranto-Potenza-Roma-Milano, interlocuzioni per il ripristino a fine ottobre - X Vai su X
Da Taranto a Milano per chiedere la chiusura dell'Ilva: "Tasso di tumori infantili alle stelle" - Decine di famiglie si sono recate al palazzo di giustizia milanese per l'ultima udienza sull'istanza di chiusura dell'impianto siderurgico avanzata dall'associazione 'Genitori tarantini' ... milanotoday.it scrive
Ex-Ilva, Taranto dilaniata tra ipotesi 'chiusura' e 'transizione pesante' - Ilva di Taranto, prima di incontrare il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Roma, in una ... Scrive affaritaliani.it