Da semplice benefit a strumento di crescita anche sociale | è il nuovo welfare aziendale

Da semplice "benefit" per il dipendente a strumento integrato di crescita economica per un intero territorio con vantaggi per il benessere delle persone e importanti opportunità, anche fiscali, per le aziende: delle nuove frontiere del welfare aziendale e delle sue benefiche ricadute su più. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: semplice - benefit

Ti presentiamo Coverflex AI: la nuova era della retribuzione Abbiamo una missione chiara: rendere la gestione di retribuzione e benefit semplice, accessibile e centrata sulle persone. Oggi facciamo un passo decisivo in questa direzione con il lancio ufficiale - facebook.com Vai su Facebook

Da semplice benefit a strumento di crescita anche sociale: è il nuovo welfare aziendale - 360Welfare ha illustrato il proprio modello di welfare territoriale “Piacenza Pay”, progetto che redistribuisce valore al territorio, promuove l’economia di prossimità e sostiene negozi di quartiere, ... Segnala ilpiacenza.it

Edenred Italia: fringe benefit necessari per benessere economico ma ancora sottoutilizzati - Secondo lo studio TEHA commissionato da Edenred Italia, anche grazie ai provvedimenti che hanno innalzato la soglia di detassazione dei fringe benefit, i consumi degli italiani hanno registrato valori ... Secondo ilmessaggero.it