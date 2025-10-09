Da sabato a venerdì | anticipata la manifestazione per la pace
Arezzo, 9 ottobre 2025 –Una diffida della Questura ha costretto le 25 associazioni promotrici della manifestazione per la pace ad anticiparla da sabato 11 a venerdì 10 ottobre. L’appuntamento è per le 18 nell’area antistante il parcheggio del Rossellino. Nella conferenza stampa di questa mattina, il segretario della Cgil, Alessandro Tracchi, ha sottolineato come l’annuncio della data dell’11 ottobre era stata comunicata il 26 settembre e come i promotori della manifestazione siano associazioni e non partiti politici per i quali, sabato, ci sarà l’obbligo del silenzio elettorale in vista delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
