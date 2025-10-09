Da Parma all’Europa la storia del birrificio italiano più premiato al mondo | Metodo artigianale e struttura industriale così è arrivata la svolta
«Ogni birra è un viaggio», che parte però sempre da Soragna, nella provincia nord-ovest di Parma. È la filosofia di fondo del Birrificio del Ducato, la realtà nata nel 2007 dall’idea di tre soci appassionati come Emanuele Aimi, Manuel Piccoli e Giovanni Campari. Come tante altre realtà italiane, segue la scia dei grandi nomi che tra gli anni Novanta e i primi Duemila hanno inaugurato la stagione mai conclusa della birra artigianale tricolore, come il Birrificio di Lambrate o la cuneese Baladin. La loro idea è di reinterpretare in chiave italiana le classiche ricette che nascono nei Paese con una tradizione birraria più radicata, come la Germania, la Repubblica Ceca o gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online
