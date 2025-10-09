Da Napoli a Fragneto Monforte torna il treno delle mongolfiere
In occasione della 37ª edizione del Festival internazionale delle Mongolfiere, in programma dal 10 al 12 ottobre a Fragneto Monforte (Benevento), saranno attivati collegamenti speciali a bordo di treni storici sulla Ferrovia del Sannio. L'iniziativa è promossa dalla Regione Campania ed è realizzata mediante l'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti – ACaMIR – in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e FS Treni Turistici Italiani. I viaggiatori potranno godere di un percorso affascinante fino al piccolo borgo sannita, dove i cieli si coloreranno di mongolfiere in un'atmosfera magica e suggestiva.
In questa notizia si parla di: napoli - fragneto
Ecco il nuovo articolo del nostro Mr Campania sull'evento più pazzo più ALTO e PIù lontano da Napoli... ma troppo bello per mancare! Addirittura vi consiglio di farvi un bel WEEK END con notte inclusa perchè il programma del Fragneto Monforte Balloon Festi - facebook.com Vai su Facebook
