Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della 37ª edizione del Festival internazionale delle Mongolfiere, in programma dal 10 al 12 ottobre a Fragneto Monforte (Benevento), saranno attivati collegamenti speciali a bordo di treni storici sulla Ferrovia del Sannio. L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania ed è realizzata mediante l’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti – ACaMIR – in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e FS Treni Turistici Italiani. I viaggiatori potranno godere di un percorso affascinante fino al piccolo borgo sannita, dove i cieli si coloreranno di mongolfiere in un’atmosfera magica e suggestiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Da Napoli a Fragneto Monforte, torna il treno delle mongolfiere